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نشوب حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة مساكن عثمان وإصابة 4 فتيات بقنا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:47 ص
نشوب حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة مساكن عثمان وإصابة 4 فتيات بقنا مطافى
قنا - وائل محمد
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نشب حريق بشقه ،بمنطقة مساكن عثمان، بمدينة قنا، بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه إصابة 4 فتيات باختناق وصدمة عصبية جراء الحريق، وتم نقلهن إلى مستشفي قنا الجامعي .

تلقى اللواء مجدي القاضي ،مدير أمن قنا ، أخطار مفاده إصابة أيه عبد ، وايمان عادل عبد الرسول والهام حماده، وشفاء عبد ربه بإختناق نتيجة اندلاع حريق بأحد الشقق السكنية نتيجة ماس كهربائي وتم نقلهن إلى المستشفى الجامعى، وتم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء لمنع انتشار الحريق الي الشقق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيق.

 


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