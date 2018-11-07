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نائب وزير الزراعة بالدقهلية: إقامة مشروع جديد للتلقيح الصناعى مجانا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:40 م
نائب وزير الزراعة بالدقهلية: إقامة مشروع جديد للتلقيح الصناعى مجانا جانب من جولة نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إحدى مزارع الأبقار بالمنزلة.
 
وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، على أهمية نظافة المكان والماشيه بالمزارع قبل عمليات الحلب حفاظا على نظافة الحليب وسلامة الأبقار، وشددت على أهمية تسجيل كافة الماشية بالرقم التأمينى، وأضافت أنه يتم إقامة مشروع جديد للتلقيح الصناعى مجانا.
 
وقال شاروبيم، إن إنتاج اللحوم فى مقدمة اهتمامات الحكومة مشددا على أهمية أن يعمل الجميع داخل المزرعة للحفاظ على نظافة المكان وأنه لابد من إتباع إجراءات دقيقة فى نقل الأعلاف والماشية ووضع آليات فى دخول الأسواق لمنع انتقال الأمراض بين الماشية. 
 
وأضاف محافظ الدقهلية، أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة تقوم بتحصينات دورية ضد مختلف الأمراض حفاظا على الثروة الحيوانية. 
 

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