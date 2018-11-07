نائب النوبة يشيد بإعلان الرئيس أسوان عاصمة لشباب أفريقيا

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

أشاد النائب ياسين عبدالصبور نائب دائرة نصر النوبة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان مدينة أسوان عاصمة لشباب أفريقيا، مؤكدا أن القرار يدل على محبة الرئيس لأسوان وشعبها وشبابها، والقرار جاء بناء على رؤية حكيمة وقديرة طامحا فى نهضتها والرقى بها لتكون البقعة المضيئة للسائحين والزائرين بكافة بلدان العالم.

وتوجه النائب ياسين عبدالصبور، فى تصريحات صحفية، بخالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك القرار، مؤكدا بأنه يقدر دور الرئيس البارز فى إدخال البهجة والسعادة لأهالى أسوان، متمنيا بأن تنجح أسوان بمسئوليها وأهلها وشبابها فى ذلك التكليف المشرف.

وأشار إلى أن إنطلاق منتدى الشباب العربى والأفريقى بأسوان هذا العام بناء على توجيهات الرئيس يعد طفرة تاريخية تحدث لأول مرة فى أسوان، وستشهد على إثرها تطورات وطفرات هائلة تصب جميعها فى صالح المواطن الأسوانى بشتى الخدمات الرئيسية والمرافق الأساسية .

وطالب النائب ياسين عبدالصبور جميع الجهات المعنية بأسوان، باستغلال ذلك الحدث التاريخى وتلك الهدية الجليلة التى قدمها فخامة الرئيس لأبناء أسوان، لتكون نقطة إنطلاق تنقل أسوان للعالمية، بتكاتف هيئاتها ومؤسساتها، وبجهود أبنائها المخلصين الشرفاء، تحت راية ورعاية القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية فى وطننا الغالى مصر.