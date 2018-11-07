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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:48 م
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مياه بنى سويف تنظم أول فاعليات القافلة المائية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:51 م
مياه بنى سويف تنظم أول فاعليات القافلة المائية جانب من الندوة
بنى سويف :هانى فتحى
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف اليوم الأربعاء أولى فاعليات القافلة المائية بمقر الشابات المسلمات بحى ميدان مولد النبى بمدينة بنى سويف والتى تستمر فاعلياتها لمدة يومين حتى التاسع من  نوفمبر 2018 .

وشهد اليوم الأول إقبالا من المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وتم عمل ندوات توعوية وعرض مواد فيلمية تحث على الترشيد وأهميته فى الوقت الراهن وكذلك تم عمل مسابقة رسم بين المدارس المشاركة فى القافلة وفى الفترة المسائية تم استقبال الرائدات الريفيات التابعيين للمجلس القومى للمرأة وتم عمل ورشة سباكة خفيفة لهن.
 
كما استقبلت القافلة طلاب جامعة الطب البشرى وتم عمل مناقشة حوارية حول رؤيتهم المستقبلية لتلافى ندرة المياه فى مصر وأثناء تواجد تلك الأعمال داخل مقر القافلة كان فريق من المعامل التابع للشركة يجوب فى الحى لرفع عينات مياه من المنازل وعمل استقصاء رأى للمواطنين للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة من قبل الشركة.
 
وأكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بيان له أن تنفيذ مثل تلك القوافل وتعميمها من شأنه إعطاء انطباعا جيدا عن الشركة وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين وأن الشركة تسعى جاهدة إلى إرضاء العملاء والتحسين المستمر لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
 
 
 

 


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