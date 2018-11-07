موجز أخبار6.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

صور.. رئيس مجلس النواب يعزى البابا تواضروس فى شهداء حادث المنيا

قام الدكتور علي عبد العال عقب عودته مباشرة من شرم الشيخ بزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدم له خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذى وقع بالقرب من دير القديس الأنبا صموئيل بجبل القلمون، بالمنيا، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

تقارير: الكاف يثبت عقوبة أزارو ويرفض رفع الايقاف عن ثنائي الترجي

كشف موقع "الصريح أونلاين" التونسي، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، رفض الاحتجاج الذى تقدم به النادي الاهلي ضد العقوبة المفروضة على المهاجم المغربي وليد أزارو بالايقاف لمدة مباراتين.

شاهد في دقيقة.. طريقة صرف المعاشات المحولة لبنك ناصر من منافذ فوري

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة تنفيذ خدمة جديدة للمواطنين، تتمثل في صرف المعاشات والمرتبات المحولة إلى البنك من منافذ شركة فوري، تسهيلا على المواطنين في صرف معاشاتهم من أي منفذ قريب لهم.

حكاية متحف الأعمدة الـ7 للإنسان المصرى بشرم الشيخ × 20 صورة

على مدار الأربعة أيام الماضية، استضاف مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم، تحت إشراف وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويمكن اعتبار أن النتائج الإيجابية والمميزة لهذا المنتدى استعراضه لمحور الشخصية المصرية، من خلال الأعمدة السبعة التى تمثل الشخصية المصرية.

أبو تريكة يغازل حسين الشحات للانضمام للأهلى.. ولاعب العين: إن شاء الله

غازل محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حسين الشحات نجم المنتخب الوطني والعين الإماراتي من أجل الانتقال لصفوف الأهلي لتدعيم صفوفه.

اعرف تفاصيل مكالمة محمد صلاح لـ "نحاتة المنيا" وماذا طلب منها؟

كشفت فنانة المنيا الشهيرة "مى عبد الله"، تفاصيل المكالمة الهاتفية التى تلقتها من النجم المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، على خلفية الجدل الذى أثير حول تمثاله الأخير الذى ظهر فى منتدى شباب العالم.

التعليم تشمع "سنتر الوزير للدروس الخصوصية" لنصبه على طلاب الثانوية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشميع سنتر الوزير للدروس الخصوصية، فى دار السلام وصدور قرار بالغلق النهائى عقب واقعة نصبه على أولياء أمور وطلاب المرحلة الثانوية، وتجارته فى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، حيث إن السنتر قام باستقبال طلاب وتقديم الخدمة التعليمية لهم بالإشتراك مع إحدى المدارس الخاصة لاعتماد الشهادة.

ملك بلجيكا السابق يخضع لفحص الحمض النووى بسبب عشيقة أنجبت منه

أمرت محكمة الاستئناف فى بروكسل بأخذ عينة من لعاب ملك بلجيكا السابق، ألبرت الثانى، لإجراء اختبار أبوة عبر فحص الحمض النووى.

إحصائية تكشف: 120 ألف إسرائيلى مدمنون مخدرات وجنس وقمار

كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلية، وجود 120 ألف إسرائيلى مدمن على المخدرات والكحول والمقامرات والجنس.

المتحدث باسم الحكومة البريطانية: الأزهر الشريف منارة العلم فى العالم العربى..فيديو

عبر إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بزيارة الجامع الأزهر بالقاهرة، ولقائه عددًا من طلاب الأزهر من داخل مصر وخارجها، مبديًا انبهاره بالفن المعمارى الجميل للجامع الأزهر وزخارفه الإسلامية، وبمكانة الأزهر كمنارة للعلم فى العالم العربى والإسلامى.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، والذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.

تونس ومصر إيد واحدة.. وكأس أفريقيا عربية فى كاريكاتير اليوم السابع

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير محمد عبد اللطيف، مع الحدث الكروى والرياضى، نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بين الأهلى والترجي التونسي، وأبرز الكاريكاتير العلاقات التاريخية القوية بين مصر وتونس، والأهم أن تكون الكأس عربية.

المشدد 15 عاما لمدير بشركة سمارت وتغريمه 96 مليون وانقضاء الدعوى لآخر

حكمت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، حضوريا للأول وغيابيا للثانى، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحمد مكارم بالتصالح وإلغاء أمر المنع رقم 5 لسنة 2016 وملحقه وإلغاء كافة التدابير المترتبة عليه واعتبارها كان لم تكن.

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و1.2 مليار جنيه قيمة التداول

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.369 مليار جنيه.

"الحصبة" تجتاح إسرائيل.. 1401 حالة إصابة معظمهم من اليهود المتشددين

اجتاح وباء الحصبة دولة الاحتلال الإسرائيلى، مخلفا مئات المصابيين أغلبهم يسكنون بالأحياء التى يقطنها أغلبية يهودية متشددة بمدينة القدس المحتلة ومستوطنات "بيت شيمش" و"بيتار عيليت"، حيت سجلت حوالى 60% من الحالات الماصبة.

حرس السواحل الليبى يعلن إنقاذ 315 مهاجرا غير شرعى بينهم 4 مصريين

تمكنت قوات حرس السواحل الليبى، اليوم الأربعاء، من انقاذ 315 مهاجر غير شرعى، بينهم نساء وأطفال، فى مدينتى الزاوية والخمس غرب البلاد.

شروط حجز المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن "

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز بالمرحلة السادسة من مشروع "بيت الوطن"، وهو المشروع الذي خصصته الدولة لإتاحة الأراضي للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاكها.

7 قرارات بموافقات هامة للحكومة باجتماعها الأسبوعى.. تعديل بعض أحكام قانونى النظافة العامة والثروة المعدنية.. منحة 100 ألف دينار لتوفير أجهزة لمعهد تيودر بلهارس.. وأخرى بـ500 ألف دينار كويتى لتجهيز مكتبة الكنيسة

انتهى منذ قليل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء حادث المنيا، وبحث توصيات منتدى شباب العالم، وتشكيل لجنة وزارية لبحث تطبيقها، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من مشروعات القوانين وإدخال تعديلات عليها واتخاذ قرارات بالموافقة على منح مشتركة مع عدد من الدول.

مجموعة الموت تهدد مشوار محمد صلاح فى دورى أبطال أوروبا.. صراع مفتوح بين الرباعى ليفربول ونابولى وباريس سان جيرمان والنجم الأحمر على التأهل لدور الـ16.. وبرشلونة يخطف أول بطاقة عبور إلى الدور ثمن النهائى

اشتعلت المنافسة على بطاقتى التأهل فى المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا بعدما خسر ليفربول بهدفين دون رد أمام النجم الأحمر الصربى، وتعادل نابولى وباريس سان جيرمان بهدف لكل منهما.