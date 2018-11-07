موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة .

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص ما يقرب من 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والامراض غير المعدية.





رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى باستضافة مصر الثلاثاء القادم بمدينة شرم الشيخ "مؤتمر الأطراف ال 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى cop 14 تحت شعار" الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب ".





أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، فى أولى جلسات طعن المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز"، والمحكوم عليه بالإعدام بتأييد حكم الإعدام.





أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك جهود مبذولة من جانب الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق لإعادة الانضباط للشوارع، برفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة من الباعة الجائلين وتجاوزات أصحاب المحلات باحتلالهم واجهات المحلات والأرصفة لصالحهم وحرمان المشاة من المرور على الأرصفة، مؤكداً على رؤساء الأحياء بأن يتم التعامل فقط مع المقاهى والمحلات غير الملتزمة برفع الإشغالات خارج المحل مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة وأن يتم رفع كل عدادات المرافق ( مياه ــ كهرباء ) فى حالة التكرار مع إمكانية غلق المنشأة وتشميعها فى حالة كونها مرخصة لفترة زمنية محددة أو غلقها تماماً فى حالة عدم وجود تراخيص لها وتعمل بالمخالفة.





أعلن هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة عن مد ساعات العمل اليوم الأربعاء حتى الخامسة مساءا، نظرا للإقبال والازدحام الشديد على مكاتب التموين بالتزامن مع آخر يوم لإضافة المواليد وتحديث البطاقات التموينية.





أعلنت الأمم المتحدة أمس أنه تم العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية فى العراق تحتوى على 12 ألف جثة ومن بينها نساء وأطفال ومعاقين، فى مناطق كانت خاضعة من قبل السيطرة تنظيم داعش الإرهابى الوحشى الذى استمر قرابة 3 سنوات.





زار إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط، الأزهر الشريف، وأبدى إعجابه الشديد بمنارة جامع الأزهر، مؤكدا أنها تعكس مكانته كمنارة للعلم فى العالمين العربى والإسلامى.





تزامنا مع الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى تشهده مختلف أنحاء الجمهورية، يعرض"اليوم السابع" توقعات الطقس ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بمختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجارى، فى نقاط مبسطة خلال السطور التالية:-





نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وقائع زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى تدريبات درع العرب-1 والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن وبمشاركة المغرب ولبنان بصفة مراقب بقاعدة محمد نجيب العسكرية.