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موانئ البحر الأحمر: إنهاء 61% من الخطة الاستثمارية وإيرادات 303 ملايين جنيه

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:04 م
موانئ البحر الأحمر: إنهاء 61% من الخطة الاستثمارية وإيرادات 303 ملايين جنيه سفينة حاويات
أ.ش.أ
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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اجتماعا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومنها طلب شركة الجسر العربى تشغيل القارب السياحى كوين نفرتيتى للعمل على الخط الملاحى شرم الشيخ / الغردقة ليكون جسرا يربط بينهما وتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى بمحافظة البحر الأحمر وسيناء .

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة خلال الفترة من 1/ 7/ 2018 وحتى 31/ 10/ 2018 حيث حققت الهيئة إجمالى إيرادات بمبلغ 303 ملايين جنيه وفائض بقيمة حوالى 134 مليونا خلال الربع الأول من العام المالى وتنفيذ 61% من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/ 2019 خلال أربعة أشهر.

وقال اللواء أبو سنة، إن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/ 2019 تشهد استكمال تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة موانئ (نويبع - شرم الشيخ - سفاجا - الغردقة - السويس) وبناء وتوريد 2 قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنا ومن المنتظر دخولها الخدمة مع بداية العام الجديد 2019 واستكمال بناء 2 قاطرة قوة شد 55 طنا ولنش إرشاد لزيادة معدلات القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة .

وأضاف أنه سيتم بناء وتوريد 2 مجموعة مكافحة التلوث البحرى كل مجموعة مكونة من لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت ولنش خدمة مساعد ولنش جمع قمامة) وحواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس وسفاجا وكذا توريد وتركيب معدات تأمين ضد خطر الإرهاب و2 سيارة إطفاء.

وأشار إلى مخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة للموافقة على تدعيم الخطة الاستثمارية للهيئة بالتمويل الذاتى لاستكمال بعض المشروعات والبدء فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس وتطوير الساحات الخلفية للرصيف وإنشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا ورفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع.

وأوضح أنه تم مناقشة مشروع الموازنة العامة للهيئة (جارية – استثمارية) للعام المالى 2019/ 2020 المقدرة بمبلغ 2 مليار و583 مليون جنيه.

 


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