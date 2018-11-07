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مكافحة 300 كلب ضال في 5 أيام فقط بالقليوبية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:52 ص
مكافحة 300 كلب ضال في 5 أيام فقط بالقليوبية كلاب ضالة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكدت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أنه تم تكثيف حملات مواجهة الكلاب الضالة بكافة قرى ومدن المحافظة وخاصة التى بها ظهير صحراوى، وذلك بناء على شكاوى المواطنين بتلك المناطق، بالتنسيق مع التربية والتعليم وقوات الأمن بالمحافظة، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالى عدد الكلاب الضالة التى تم القضاء عليها منذ الأول من نوفمبر حتى أول أمس 300 كلب ضال.

وأضافت "العسيلي" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة مركزية بالمديرية لتلقي شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة ومهاجمتها للمواطنين لسرعة الاستجابة وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الإدارات الـ11 على مستوى المحافظة لسرعة مواجهة تلك الكلاب وحماية المواطنين من أضرارها.

وأوضحت، أنه تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب فى أقل من دقيقة.

 

 


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