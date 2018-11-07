video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:50 م
مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
إضافة تعليق

تحت عنوان "مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، المكاسب من منتدى شباب العالم.. المنتدى يجعل «مصر عاصمة للإنسانية وأفريقيا فى القلب».. تقدير السيسى لإبداع الأفكار ومشاركة الشباب وتوضيح فلسفة المستقبل لمصر.. ارتباط حضور أبومازن والبشير بالأمن القومى.. حديث الرئيس عن محمد حسنين هيكل رسالة إلى كل الصحفيين.


 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم.. المنتدى يجعل «مصر عاصمة للإنسانية وأفريقيا فى القلب».. تقدير السيسى لإبداع الأفكار ومشاركة الشباب وتوضيح فلسفة المستقبل لمصر.. ارتباط حضور أبومازن والبشير بالأمن القومى.. حديث الرئيس عن محمد حسنين هيكل رسالة إلى كل الصحفيين
 

ـ كارتيرون يرسم خطة خطف «الأميرة الأفريقية» فى رادس.. الليلة.. الوصايا السبع من الخطيب للفوز على الترجى


 

ـ تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم.. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.. اللجنة تضم وزارات «التضامن الاجتماعى والخارجية والعدل ».. و «مدبولى » يكلف الأجهزة بالاستعداد لانطلاق ملتقى الشباب العربى الأفريقى عام 2019
 

ـ «النقض»: إعدام مغتصب «طفلة البامبرز».. القضية تصل محطتها الأخيرة بعد 20 شهراً والمحكمة ترفض الطعن من أول جلسة


 

ـ "نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. الديمقراطيون ينتزعون أغلبية «النواب ».. وإلهان عمر ورشيدة طليب مسلمتان مهاجرتان تحت قبة الكونجرس
 

ـ "التعليم": البوكليت مستمر فى امتحانات الثانوية العامة


 

ـ "الكهرباء": "المالية" تسدد فواتير استهلاك الجامعات الحكومية والخاصة ملتزمة بالسداد
 

ـ وزير شؤون النواب: المرجعية فى إصدار العدالة الانتقالية" هى للمجتمع

 

ـ الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 فى استهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

p
 

 


إضافة تعليق

السيسي

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

الكهرباء

البشير




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة