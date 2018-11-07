مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان "مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، المكاسب من منتدى شباب العالم.. المنتدى يجعل «مصر عاصمة للإنسانية وأفريقيا فى القلب».. تقدير السيسى لإبداع الأفكار ومشاركة الشباب وتوضيح فلسفة المستقبل لمصر.. ارتباط حضور أبومازن والبشير بالأمن القومى.. حديث الرئيس عن محمد حسنين هيكل رسالة إلى كل الصحفيين.





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم.. المنتدى يجعل «مصر عاصمة للإنسانية وأفريقيا فى القلب».. تقدير السيسى لإبداع الأفكار ومشاركة الشباب وتوضيح فلسفة المستقبل لمصر.. ارتباط حضور أبومازن والبشير بالأمن القومى.. حديث الرئيس عن محمد حسنين هيكل رسالة إلى كل الصحفيين



ـ كارتيرون يرسم خطة خطف «الأميرة الأفريقية» فى رادس.. الليلة.. الوصايا السبع من الخطيب للفوز على الترجى





ـ تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم.. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.. اللجنة تضم وزارات «التضامن الاجتماعى والخارجية والعدل ».. و «مدبولى » يكلف الأجهزة بالاستعداد لانطلاق ملتقى الشباب العربى الأفريقى عام 2019



ـ «النقض»: إعدام مغتصب «طفلة البامبرز».. القضية تصل محطتها الأخيرة بعد 20 شهراً والمحكمة ترفض الطعن من أول جلسة





ـ "نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. الديمقراطيون ينتزعون أغلبية «النواب ».. وإلهان عمر ورشيدة طليب مسلمتان مهاجرتان تحت قبة الكونجرس



ـ "التعليم": البوكليت مستمر فى امتحانات الثانوية العامة





ـ "الكهرباء": "المالية" تسدد فواتير استهلاك الجامعات الحكومية والخاصة ملتزمة بالسداد



ـ وزير شؤون النواب: المرجعية فى إصدار العدالة الانتقالية" هى للمجتمع

ـ الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 فى استهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية



