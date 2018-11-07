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مقتل 12 داعشيا فى قصف على صلاح الدين.. والقوات العراقية تفكك شبكة إرهابية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:36 م
مقتل 12 داعشيا فى قصف على صلاح الدين.. والقوات العراقية تفكك شبكة إرهابية القوات العراقيه
(أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى العراقي، بمقتل نحو 12 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال قصف جوى بين محافظتى ديالى وصلاح الدين.


وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة "العراقية" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن طائرات حربية للجيش العراقى استهدفت تجمعًا لعناصر "داعش" الإرهابى فى منطقة الميتة الحدودية بين محافظتى ديالى وصلاح الدين، موضحًا أن المعلومات تفيد بمقتل نحو 12 عنصرًا من داعش، فضلًا عن وجود 5 آخرين محاصرين بالوقت الراهن، وخروج قوة أمنية للقضاء عليهم.

من جانبه أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، عن تفكيك شبكة إرهابية خطيرة داخل المدينة.

قال الزهيري، فى بيان نقله مركز الإعلام الأمنى العراقية أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء، إن "قوات قيادتنا بالتعاون مع مديرية استخبارات وإرهاب صلاح الدين نفذت عملية نوعية استخبارية تمكنت خلالها من تفكيك شبكة إرهابية خطيرة داخل مدينة سامراء مكونة من 6 متهمين".


وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم على مواد وتجهيزات لتنفيذ عملية إرهابية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال التحقيقات.

 

 


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