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مصرع طفلة غرقا بترعة المحمودية فى البحيرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:51 ص
مصرع طفلة غرقا بترعة المحمودية فى البحيرة جثة - صورة أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات
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لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة أثناء اللعب على حافة الترعة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة الطفلة "حبيبه .ا.ص." 3 سنوات وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى أبوحمص العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحه أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وبسؤال والدها قرر أنه حال قيام ابنته باللهو بجوار حافة الترعة المشار إليها أمام منزله انزلقت قدماها وسقطت بالمياه ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاتها جنائيا. تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


 


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