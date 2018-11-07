مصرع طالبة بالإعدادية سقطت من عارضة ملعب المدرسة بالمنشأة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت منذ قليل طفلة فى الصف الأول الإعدادى بمدرسة الإعدادية بنات بالمنشأة مصرعها، عقب سقوطها من على العارضة الموجودة بالملعب عقب تعلقها بها بنهاية اليوم الدراسى وخروج الطالبات.

وترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعى، بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة طالبة بالمرحلة الإعدادية عقب سقوطها بمدرستها.

وبالفحص تبين وفاة الطالبة "إيمان. ع. ح" بالصف الأول الإعدادى بمدرسة الإعدادية للبنات التابعة لإدارة المنشأة التعليمية وذلك عقب سقوطها من العارضة الحديدية الموجودة بملعب المدرسة عقب تعلقها بها.

ومن جانبه أكد مصدر بالتربية والتعليم، أن الواقعة حدثت عقب انتهاء اليوم الدراسى وخروج طلاب المدرسة من المدرسة، وأنه تم إخطار كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وجار متابعة الموقف.