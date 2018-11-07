مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين فى حادث انقلاب سيارة غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه وأصيب ٢ آخرين فى حادث انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بسائق بطريق برج العرب غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة بالطريق المؤدى لمساكن أبني بيتك دائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "ع م م 22 سنة" عامل مقيم مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلاب السيارة داخل حفرة " نتيجة أعمال توصيل مواسير صرف صحي" بالجزيرة الوسطى بالطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة "ا ك م 50 سنة" مقاول مقيم كفر الدوار- محافظة البحيرة وإصابة قائد السيارة "ط م ط 35 سنة" عامل مقيم بذات العنوان "جميعهم من مستقلي السيارة" بإشتباه كسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم .

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برج العرب والمصابين لذات المستشفى وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب وجاري العرض على النيابة.