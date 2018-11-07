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مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق دورة تدريبية لشباب الجامعات

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:50 م
مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق دورة تدريبية لشباب الجامعات
شمال سيناء - محمد حسين
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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الليلة دورة تدريبية للشباب بالجامعات، وبدأت فى مركز شباب العريش  بالتعاون المشترك بين كلية التجارة بجامعة العريش ومديرية الشباب والرياضة في إطار التدريب المخصص للشباب والشابات.

وقال الدكتور صالح محمد صالح عميد كلية التجارة بجامعة العريش، إن دور الجامعة صقل خبرات الشباب من مهارات الخدمة المجتمعية وتدريب مدربين في برنامج "tut" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وأوضح ناصر العزازي، مدير مركز شباب العريش، أن الدورات تتم وفقًا لجدول زمني يستغرق 60 ساعة ويحاضر فيه نخبة من أساتذة كلية التجارة.

 

 


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