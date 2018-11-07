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محاكمة طفلة أمريكية كشخص بالغ بتهمة قتل رضيع

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:14 ص
محاكمة طفلة أمريكية كشخص بالغ بتهمة قتل رضيع محكمة أمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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تحاكم طفلة /10 سنوات/ من ولاية ويسكونسن الأمريكية، اتهمت بقتل رضيع /6 أشهر/ بأن داست على رأسه، كشخص بالغ.

وأجهشت الطفلة بالبكاء خلال جلسة الاستماع فى محكمة مقاطعة شيبيوا، حيث أمر القاضى باحتجازها مقابل دفع كفالة 50 ألف دولار نقدا، ووجهت للطفلة تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

وكان مركز رعاية ودار أيتام قد أبلغ المسؤولين قبل أيام باكتشاف أن الرضيع لا يستجيب وينزف من رأسه، وقد نقل إلى المستشفى ولكنه توفى لاحقا إثر جروحه، وتبين أنه سقط من أيدى الطفلة، التى تعيش فى الدار كطفلة يتيمة، بالخطأ ومن ثم سقطت رأسه على كرسى قدم وقد داست الطفلة وهى مذعورة على رأسه وانخرطت فى البكاء.

 


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