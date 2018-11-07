محافظ الوادى الجديد يتفقد وحدة الطب الرياضى ويوجه بتعظيم الاستفادة منها

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحدة الطب الرياضي بمدينة الخارجة التابعة للشباب والرياضة وذلك للوقوف على اليات العمل بها وبحث افضل السبل لتعظيم الاستفادة منها وتوفير خدمات طبية متكاملة من خلال العيادات الموجودة بالوحدة ومنها (الاسنان – الباطنة – الرمد – العلاج الطبيعي – تأهيل بدني – معمل تحاليل – أشعة )
ووجه المحافظ بضورة استغلال مقومات الوحدة والتوسع فى الأنشطة المقدمة من خلالها ودراسة التعاقد مع بعض الاطباء للعمل بعيادات الوحدة واجراء صيانه دوريه للأجهزة الرياضية.
كما أشار المحافظ إلى ضرورة إعداد تقرير متكامل عن الوحدة وحالة الاجهزة الطبية الموجودة بها وبيان المعطل منها وكذلك حصر جميع لاحتياجات اللازمة لتطويرها ورفع كفاءتها.
كما تفقد اللواء محمد الزملوط نموذج دورات المياه العمومية الجاهزة وذلك بمقر مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بهدف التأكد من جاهزيتها قبل التركيب.
ووجه المحافظ بوضع 6 دورات من النموذج المقترح بموقف سيارات الأجرة الجديد بالسبط وتوزيع باقي الدورات طبقا لاحتياج المواطنين
وعلى جانب اخر وجه المحافظ خلال تفقده للمخازن بضرورة حصر كامل للخردة الموجودة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.
ومن جانبه أكد المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أن تلك الدورات الجاهزة مصنوعة من مادة الفايبر ويبلغ عددها 12 دورة وتكلفه الدورة الواحدة 16 الف جنية ، مشيرا الى أن تلك الدورات مجهزه بكافة التوصيلات ( مياه – كهرباء - صرف صحى ) وسيتم تغذيتها بالمياه من خلال خزانات مياه أرضية وكذلك مد خطوط صرف لها .
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