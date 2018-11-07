محافظ الوادى الجديد يتفقد وحدة الطب الرياضى ويوجه بتعظيم الاستفادة منها

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحدة الطب الرياضي بمدينة الخارجة التابعة للشباب والرياضة وذلك للوقوف على اليات العمل بها وبحث افضل السبل لتعظيم الاستفادة منها وتوفير خدمات طبية متكاملة من خلال العيادات الموجودة بالوحدة ومنها (الاسنان – الباطنة – الرمد – العلاج الطبيعي – تأهيل بدني – معمل تحاليل – أشعة )

ووجه المحافظ بضورة استغلال مقومات الوحدة والتوسع فى الأنشطة المقدمة من خلالها ودراسة التعاقد مع بعض الاطباء للعمل بعيادات الوحدة واجراء صيانه دوريه للأجهزة الرياضية.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة إعداد تقرير متكامل عن الوحدة وحالة الاجهزة الطبية الموجودة بها وبيان المعطل منها وكذلك حصر جميع لاحتياجات اللازمة لتطويرها ورفع كفاءتها.