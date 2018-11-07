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محافظ المنيا يحيل 60 موظفا بالعدوة للتحقيق بسبب الغياب والإهمال

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:36 ص
محافظ المنيا يحيل 60 موظفا بالعدوة للتحقيق بسبب الغياب والإهمال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات
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أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 60 موظفاً بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بمدينة  العدوة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق وعدم التزام البعض بمواعيد العمل الرسمية في دفاتر الحضور والانصراف والتقصير في أداء الأعمال الموكلة لهم .

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، عقب الزيارة التي قام بها إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة وعاكف عبد السلام مدير التفتيش الإداري بمستشفى حميات العدوة وإدارة هندسة الطرق وإدارة هندسة الري وإدارة الشئون الاجتماعية للوقوف على مدى انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

تبين خلال الزيارة غياب 31موظف بمستشفي الحميات و7 موظفين بإدارة الشئون الاجتماعية و11 موظف بهندسة الري و11 آخرين بهندسة الطرق دون تقديم إذن مسبق علاوة على تأخر البعض عن مواعيد العمل الرسمية مما اثر سلبيا على قوة العمل داخل تلك القطاعات .

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية و المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد اى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل اى مصلحة حكومية بدائرة المركز.

 


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