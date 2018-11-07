محافظ المنوفية يستقبل المحافظين السابقين ويهديهم دروعاً تقديراً لجهودهم.. صور

المنوفية _ محمد فتحى

كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عددا من المحافظين السابقين الذين قد تولوا العمل بالمحافظة تقديرا لما بذلوه من جهد وتفانيهم فى خدمة المنوفية، جاء ذلك خلال استقباله لهم بمكتبه بالديوان العام للمحافظة، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام، يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على الاستفادة من جميع الخبرات وتكريم مسئولى المنوفية السابقين الذين رفعوا من مكانتها بين جميع محافظات الجمهورية .

حيث رحب المحافظ بهم على أرض المنوفية موطنهم الأصيل، مؤكدا أن هذا التكريم يعد حق واجب للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم ،موضحا أنهم قد ساهموا فى جعل محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة فى مجال التعليم ممن كان له دور كبير فى تخريج جيل من الزعماء والقادة والمفكرين الذين تولوا العديد من المناصب القيادية على مستوى الجمهورية.

فيما أشاد المحافظون السابقون بالجهد الميدانى الذى يبذله محافظ المنوفية منذ لحظة وصوله لمباشرة مهام منصبه الجديد فهو متواجد بصورة دائمة فى الشارع للوصول إلى هموم ومشاكل المواطن المنوفى والعمل على حلها فى أسرع وقت، معربين عن سعادتهم بتلك اللفته الكريمة التى لمسوها من محافظ المنوفية، كما توجهوا للمحافظ بكل الشكر والعرفان على هذه المبادرة الرائعة والتى تحمل كل معانى الوفاء والإخلاص، متمنين له دوام النجاح والتوفيق فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على أننا جمعيا سنظل جنود مصر الأوفياء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ونسعى جميعا لخدمة الوطن والارتقاء به ونستعد دائما للدفاع عنه كل فى مكانه بكافة الميادين ومختلف المجالات لاستكمال نهضته.

فى الختام قام محافظ المنوفية بتكريم المحافظين السابقين وأهدى درع المحافظة لكل من المستشار عدلى حسين واللواء فؤاد سعد الدين واللواء حسن حميدة واللواء المهندس سامى عمارة والدكتور المهندس أحمد شيرين فوزى.