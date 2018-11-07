مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة موسعة للتوعية بقضية الأمن المائى

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة موسعة فى كل قرى ومدن ومحافظات الجمهورية للتوعية بقضية الأمن المائى، وأنها تُعدّ من القضايا المهمة، وذلك تفاعلًا مع الدعوة التى وجهها رئيس الجمهورية خلال منتدى الشباب العالمى فى موسمه الثانى بشرم الشيخ، بأهمية مشاركة الجميع فى توعية الناس بما تمثله المياه فى حياتهم، ودعوتهم للحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، خاصة فى ظل التغيرات التى يمر بها العالم.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى أن الحملة تتناول أهمية المياه فى حياة كل فرد من أفراد المجتمع وما يمثله له هذا المكون الذى جعله الله سببا لحياة كل شيء، كما أن الحملة تستهدف زيادة الوعى لدى الناس بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على تلك النعمة، وضرورة المشاركة المجتمعية فى هذا الملف المهم، وكيف حثّت التعاليم الإسلامية على ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث والاستخدام الرشيد للمياه.

أضاف عفيفى، أن الحملة تركز أيضا على أثر المياه فى التنمية الشاملة التى يشهدها الوطن حاليًا، والتحديات التى يواجهها ملف المياه، ودور كل مواطن وكل مؤسسة فى هذه القضية الحيوية الكبيرة.

أوضح الأمين العام،أن الحملة يشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف فى جميع مناطق الجمهورية؛ من خلال عقد اللقاءات والندوات فى مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية فى المدارس، والمعاهد، ومراكز الشباب، والنوادى، والتجمعات العمالية، والتنسيق مع مختلف المؤسسات فى الدولة للتوعية بهذه القضية واستشعار كل مواطن لمسؤوليته فى هذا الموضوع.