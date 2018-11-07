مباحثات روسية إماراتية حول الأوضاع اليمنية

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بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، في اتصال هاتفي، الأوضاع في اليمن مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنه تم خلال الاتصال بحث مسألة تسوية الأزمة السياسية والعسكرية في اليمن، مضيفا أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الإماراتي.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية منذ مارس 2015، عقب استيلاء ميلشيات الحوثي على السلطة في صنعاء، وأدى النزاع الدامي في اليمن، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنى التحتية للبلاد.