video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

للمصريين فى الخارج.. كيف تتواصل مع وزارة الهجرة لإبلاغ شكوتك؟

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:19 م
للمصريين فى الخارج.. كيف تتواصل مع وزارة الهجرة لإبلاغ شكوتك؟ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

لو عندك مشكلة أو عندك تساؤل أو اقتراح وكنت مصرى مقيم فى الخارج، إزاى توصل صوتك وتبعت شكوتك وسؤالك للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ضمن مباردرة "اسأل الوزيرة".

 

نستعرض فى السطور التالية الوسائل العملية لتلقى شكاوى المصريين فى الخارج كالتالى:

1 - مبادرة "أسأل واقترح مع وزيرة الهجرة" أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل المباشر مع أبناء الوطن فى الخارج.

2 -   يتم التواصل للمبادرة من خلال الدخول على صفحة وزارة الهجرة على الفيس بوك وكتابة استفسارك فى تعليق على المبادرة

3 - من الممكن أيضا أن ترسل اقتراحك أو شكوتك على الإيميلegyptiansabroad@emigration.gov.eg

4 -  يمكن أيضا عرض وتقديم اقتراحك على الرقم التالى 20233036436+

5 -  سيقوم فريق من الوزارة بمتابعة شكوتك وتوصيلها مباشرة لوزيرة الهجرة.

6 -  ستقوم الوزيرة مباشرة بالرد على استفسارك من خلال فيديو مباشر تقوم الوزيرة بتسجيله بنفسها ويتم نشرة على صفحة الوزارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الهجرة تبدأ إطلاق شارة البدء لأسبوع الجالية المصرية الأرمينية

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

مبادره اسال الوزيره

وزاره الهجره




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة