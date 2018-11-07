للمصريين فى الخارج.. كيف تتواصل مع وزارة الهجرة لإبلاغ شكوتك؟

كتب محمود راغب

لو عندك مشكلة أو عندك تساؤل أو اقتراح وكنت مصرى مقيم فى الخارج، إزاى توصل صوتك وتبعت شكوتك وسؤالك للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ضمن مباردرة "اسأل الوزيرة".

نستعرض فى السطور التالية الوسائل العملية لتلقى شكاوى المصريين فى الخارج كالتالى:

1 - مبادرة "أسأل واقترح مع وزيرة الهجرة" أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل المباشر مع أبناء الوطن فى الخارج.

2 - يتم التواصل للمبادرة من خلال الدخول على صفحة وزارة الهجرة على الفيس بوك وكتابة استفسارك فى تعليق على المبادرة

3 - من الممكن أيضا أن ترسل اقتراحك أو شكوتك على الإيميلegyptiansabroad@emigration.gov.eg

4 - يمكن أيضا عرض وتقديم اقتراحك على الرقم التالى 20233036436+

5 - سيقوم فريق من الوزارة بمتابعة شكوتك وتوصيلها مباشرة لوزيرة الهجرة.

6 - ستقوم الوزيرة مباشرة بالرد على استفسارك من خلال فيديو مباشر تقوم الوزيرة بتسجيله بنفسها ويتم نشرة على صفحة الوزارة.