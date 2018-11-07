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لقطة أبوية حانية.. الأمير فهد بن عبد العزيز مع ابنتيه فى أحدث ظهور له

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:42 ص
لقطة أبوية حانية.. الأمير فهد بن عبد العزيز مع ابنتيه فى أحدث ظهور له عبد العزيز بن فهد وشقيقه
كتب إسلام جمال
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ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك فهد بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين الأسبق، فى مجموعة من الصور، ومقطع فيديو بثه الأمير نواف بن فيصل.

 

 

وشارك نواف بن فيصل مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد، وزير الدولة السعودى الأسبق، فى أثناء جلوسه مع أبنائه وتناول أحد المشروبات معهم.

 

عبد العزيز بن فهد ومحمد بن فهد
عبد العزيز بن فهد ومحمد بن فهد

 

وعلق الأمير نواف بن فيصل قائلاً: "فى لقطة أبوية حانية عمى الحبيب الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته الجوهرة ولطيفة.. ما شاء الله عليهم وحفظهم الله جميعًا".

 

عبد العزيز وابنته جوهرة ومحمد بن فهد
عبد العزيز وابنته جوهرة ومحمد بن فهد

 

كما شارك نواف بن فيصل، صوراً حديثة تجمع الأمير عبد العزيز بن فهد، بأشقائه محمد بن فهد وسلطان بن فهد، وابنتيه جوهرة ولطيفة.

نواف بن فيصل
نواف بن فيصل

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