لقطة أبوية حانية.. الأمير فهد بن عبد العزيز مع ابنتيه فى أحدث ظهور له

كتب إسلام جمال

ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك فهد بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين الأسبق، فى مجموعة من الصور، ومقطع فيديو بثه الأمير نواف بن فيصل.

في لقطة ابوية حانية عمي الحبيب الامير #عبدالعزيز_بن_فهد مع بناته الجوهره ولطيفه ماشاءالله عليهم وحفظهم الله جميعا 🙏 pic.twitter.com/SkpNcV8TI7 — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وشارك نواف بن فيصل مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد، وزير الدولة السعودى الأسبق، فى أثناء جلوسه مع أبنائه وتناول أحد المشروبات معهم.



عبد العزيز بن فهد ومحمد بن فهد

وعلق الأمير نواف بن فيصل قائلاً: "فى لقطة أبوية حانية عمى الحبيب الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته الجوهرة ولطيفة.. ما شاء الله عليهم وحفظهم الله جميعًا".



عبد العزيز وابنته جوهرة ومحمد بن فهد

كما شارك نواف بن فيصل، صوراً حديثة تجمع الأمير عبد العزيز بن فهد، بأشقائه محمد بن فهد وسلطان بن فهد، وابنتيه جوهرة ولطيفة.