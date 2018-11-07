لقاءان مرتقبان لرئيس كوريا الجنوبية مع نظيره الروسى ونائب ترامب

سول (أ ش أ)

أعلن مكتب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه أن اليوم الأربعاء، أن مون سيجرى محادثات ثنائية مع كل من نظيره الروسى فلاديمير بوتين ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) فى الفترة من 13 إلى 18 شهر نوفمبر الجارى.

ونقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، عن بيان للقصر الرئاسى الكورى الجنوبى أن مون سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، وأن الحكومة تحضر لإجراء محادثات ثنائية بين مون ونظيره الصينى شى جين بينج.

من جانبه قال النائب الثانى لمستشار الأمن القومى للمكتب الرئاسى الكورى الجنوبى نام كوان-بيو اليوم، أن اللقاءين يهدفان إلى مناقشة تعزيز التعاون والصداقة مع روسيا وأستراليا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، كما ستجرى الحكومة تنسيقا مع الجانب الأمريكى لعقد لقاء بين الرئيس الكورى الجنوبى ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس.

ومن المقرر أن يحضر مون الدورة الـ20 لقمة كوريا الجنوبية وآسيان والدورة الـ21 لقمة آسيان زائد ثلاثة: (كوريا الجنوبية والصين واليابان) والدورة الـ 13 لقمة شرق آسيا، فى الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجارى فى سنغافورة، فضلا عن حضوره الدورة الـ26 لقمة آبيك فى الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر الجارى فى بابوا غينيا الجديدة.