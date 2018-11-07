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لأول مرة.. "مثلى" يفوز بمنصب حاكم ولاية كولورادو الأمريكية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:39 ص
لأول مرة.. "مثلى" يفوز بمنصب حاكم ولاية كولورادو الأمريكية الكونجرس الأمريكى - صورة أرشيفية
كتب أحمد علوى
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فاز الديمقراطى جاريد بوليس بمنصب حاكم ولاية كولورادو، وهو أول حاكم "مثلي" لولاية أمريكية، بحسب قناة "سى ان ان" الأمريكية.

 

ونشر جاريد بوليس تدوينة يشكر بها سكان ولاية كولورادو بعد فوزه.

 

وأدلى الناخبون فى الولايات المتحدة، بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، التى يرى مراقبون أنها بمثابة استفتاء على رئاسة دونالد ترامب.

 

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع بالساحل الشرقى للولايات المتحدة أبوابها وسط تنافس حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين للاستحواذ على مقاعد مجلسى النواب والشيوخ التى يتألف منها الكونجرس.


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