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كل ما تريد معرفته عن إنتاج الكهرباء × 6 معلومات

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:59 م
كل ما تريد معرفته عن إنتاج الكهرباء × 6 معلومات محطة كهرباء - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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تحرص وزارة الكهرباء على إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء فى مختلف المحافظات، مع التوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة المنتجة من مصادر نظيفة مثل الماء والهواء والطاقة الشمسية، وذلك من أجل توفير الكهرباء بشكل دائم لسد احتياجات المواطنين من الاستهلاك المحلى، والاتجاه لتصدير الطاقة الكهربية لمختلف للدول المجاورة .

وفى السطور التالية يوضح "اليوم السابع" كمية الطاقة الكهربية المنتجة طبقاً لموقع وزارة الكهرباء، وآخر إحصائيات منشورة على موقعها الرسمى فى 2016 – 2017 .

1-    الطاقة الكهربائية المنتجة حوالى 189.6 مليار كيلووات ساعة .

2-     173.9 مليار كيلووات ساعة منتجة من المصادر الحرارية بنسبة 92% .

3-    7.9نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائى – رياح – شمسى ) .

4-    12.9 مليار كيلووات ساعة منتجة من المصادر المائية .

5-    2.2 مليار كيلووات ساعة منتجة من مزارع الرياح  .

6-    580 مليون كيلووات ساعة  منتجة من الطاقة الشمسية  .

 


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