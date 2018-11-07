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قافلة الأزهر الطبية بأسوان تختتم أعمالها بعد إجراء 136 عملية جراحية (صور)

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:50 م
قافلة الأزهر الطبية بأسوان تختتم أعمالها بعد إجراء 136 عملية جراحية (صور) قافلة الأزهر الطبية بأسوان
كتب لؤى على
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اختتمت قافلة الأزهر الطبية، الموفدة إلى مدينة السباعية بأسوان، أعمالها، اليوم الأربعاء، بعد أن وقعت الكشف الطبي على "9009" شخص، كما أجرت "136" عملية جراحية، ما بين متوسطة وكبرى، في تخصصات العظام والمسالك البولية والمناظير والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان والنساء والتوليد. 
 
وضمت القافلة، التي استمر عملها لمدة أربعة أيام، 22 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في تخصصات العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير والأوعية الدموية.
وقامت القافلة بصرف الأدوية للمرضى بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة. 
 
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجّه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يُعَدّ مُكملًا لدوره الدعوى والتعليمى.
 
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اسوان

الازهر الشريف

قافلة طبية




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