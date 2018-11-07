فيديو.. والد محام توفى بسبب جرعة بنج زائدة بحلوان: "مش هسيب حقه"

كتب على عبد الرحمن

روى طه أحمد مصطفى، موظف بالمعاش، تفاصيل وفاة نجله "محمد"، 31 سنة، محامٍ، بعد دخوله فى غيبوبة لمدة 13 يومًا، خلال إجراء عملية الزائدة داخل مستشفى بحلوان.

وقال والد الضحية، لـ"اليوم السابع": "ابنى دخل المستشفى يوم 20 أكتوبر الماضى، لاستئصال الزائدة، ودخل بعدها فى غيبوبة كاملة استمرت 13 يومًا، ويوم الجمعة 2 نوفمبر الجارى، أبلغني المسئولين بالمستشفى أنه فارق الحياة".

وتابع والد المحامي المتوفى: "حررت محضرًا ملحقًا لأننى كنت حررت محضرًا حينما دخل فى غيبوبة، بقسم شرطة حلوان، لإثبات الحالة، ثم محضر بالوفاة نتيجة الإهمال الطبى ولن أترك حقه لأنه ابنى الوحيد".

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة حلوان، من طه أحمد مصطفى، موظف بالمعاش، يفيد بوفاة نجله داخل مستشفى بمدينة حلوان، بعد دخوله فى غيبوبة استمرت 12 يومًا، نتيجة إعطائه جرعة بنج زائدة، أثناء إجراء عملية الزائدة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بعرض جثة الضحية على الطب الشرعى للتأكد من سبب وفاته، ووجود إهمال طبى من عدمه.



والد الضحية يتحدث لليوم السابع



الضحية