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فيديو جراف.. انتزاع العقارات من ملاكها لصالح الأجانب آخر جرائم تنظيم الحمدين بقطر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:45 ص
فيديو جراف.. انتزاع العقارات من ملاكها لصالح الأجانب آخر جرائم تنظيم الحمدين بقطر تميم بن حمد
كتب إسلام جمال
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كشف حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن تشريد تميم بن حمد للقطريين، من خلال تسليط ماكينات تشريعات جائرة، ضد شعبه.

 

وقال الحساب إن تميم يعصف بحقوق المواطن القطرى المقهور، حيث سلط ضده ماكينات تشريعات جائرة، كان آخر جرائمها إصدار مرسوم يقضي بانتزاع العقارات من القطريين، وهو ما لجأ إليه لتمكين مرتزقة  تركيا وإيران من احتلال الدوحة بسهولة تامة.

وذكر الحساب أن تميم حاول تغييب الوجه العروبي لبلاده، لصالح تجنيس الأتراك والفرس، حيث سحق المواطن بقوانين جائرة، آخرها يكفل له انتزاع العقارات من القطريين المقهورين، بالتزامن مع تقنين تمليك الأراضى والعقارات للأجانب.


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قطر

تنظيم الحمدين

تميم بن حمد




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