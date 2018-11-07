"فى أم وير" العالمية: مصر بدأت فى استخدام إنترنت الأشياء ولكنها بجاحة لمزيد

رسالة برشلونة: هبة السيد

قالت ميمى سباير، نائب الرئيس لإنترنت الأشياء، هناك إقبالا كبيرا على تقنيات وحلول إنترنت الأشياء فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأخيرة، لاسيما فى السعودية ومصر، ونجد حالات عملية فى الشرق الأوسط عن استخدامها فى تطبيقات مراقبة درجة الحرارة وغيرها.

وأضافت سباير، فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع"، أن التوقعات تشير إلى أنه بحلول 2020 سيكون هناك 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت، مشيرا أن مصر بدأت فى استخدام إنترنت الأشياء ولكنها تحتاج إلى المزيد لمواكبة التوجهات الحديثة وتحسن حياة الناس وجعل البلد مرغوبا أكثر للسكن والاستثمار.

وقالت نائب الرئيس لإنترنت الأشياء، إن الجانب الأمنى أصبح من التحديات الهامة المرتبطة بإنترنت الأشياء، وتعمل الشركة على معالجته من خلال حلول حماية خاصة مرتبطة بتلك التقنيات، مشيرة إلى أن دول سنغافورة وإسبانيا ودبى تعد من أكبر الدول تطبيقا لتقنيات إنترنت الأشياء فى العالم، وذلك فى مجالات عدة مثل المواصلات "الحافلات الذكية والدراجات الهوائية الذكية"، إذ يمكن استئجار أى دراجة هوائية فى سنغافورة ومراقبة تحركاتها عبر إنترنت الأشياء، مضيفة أن الحافلات والقطارات فلها تطبيق على الهواتف الذكية تتيح مراقبتهم اعتمادا على إنترنت الأشياء وبالتالى لا حاجة لانتظار الحافلة لفترة طويلة قبل وصولها.

وأضافت أن سنغافورة تستخدم إنترنت الأشياء لمراقبة مستويات المياه والنفايات بحيث يتم التخلص منها حين تصل لمستوى معين مشيرا إلى إلى أبرز حلول الشركة فى هذا الاتجاه ومن بينها VMware Edge مخصصة لإنترنت الأشياء، ولدى الشركة مجموعة حلول جديدة ستتوفر خلال الفترة القادمة وحلول compute edge وVMC، وفيها يتم توفير الأجهزة مع البرمجيات المناسبة ونشرها فى المواقع المختلفة، سواء فى بيئات العمل الصناعية أو النقل أو الفروع المكاتب المختلفة.

كما وصف جريج بوليلا، رئيس تقنية المعلومات "قسم إنترنت الأشياء" بشركة Vmware العالمية العلاقة بين إنترنت الأشياء والذكاء

الاصطناعى بأنها قوية، لان إنترنت الأشياء ستولد كمية كبيرة من البيانات، والذكاء الاصطناعى سيحلل هذه البيانات الضخمة لاستخلاص بيانات مفيدة منها ويساعد إنترنت الأشياء ويسرعها لكن يشترط أن يكون 5G أساسيا لها.

وذكر أن فى أم وير توفر الأساس الرقمى للمدن الذكية فى مصر وغيرها، كما أنها قادرة على دعم شبكات الجيل الخامس عبر مزودى خدمات الاتصالات مضيفا أن تطبيقات أخرى مثل كاميرات المراقبة والسيارات بدون سائق ستشهد تطورا كبيرا عقب انتشار الجيل الخامس والذى تعمل فى ام وير على نشره.

وقال إن إنترنت الأشياء وتطور الروبوت والذكاء الاصطناعى لن تحل مكان البشر فى العمل، لكن طبيعة الأعمال ستتغير بكل تأكيد وستتطور حيث ستخلق فرص جديدة وتلغى فرصا أخرى.

وأضاف أن شركة "فى ام وير" ستساعد على مراقبة وإدارة ملايين الأجهزة وتحديثها بنقرة زر واحدة، وبالتالى توفر وقتا كبيرا فى عمل الشركات Workspace One يمكنك من الوصول إلى التطبيق من أى مكان بغض النظر عن الجهاز المستخدم، وهذا يزيد من انتاجية وفعالية الموظفين والمؤسسة.