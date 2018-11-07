video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فاروس تكرر توصياتها بزيادة الوزن النسبى لسهم إعمار عند قيمة عادلة 6 جنيهات

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:36 ص
فاروس تكرر توصياتها بزيادة الوزن النسبى لسهم إعمار عند قيمة عادلة 6 جنيهات محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية
كتب ــ هانى الحوتى
إضافة تعليق

كرر بنك الاستثمار فاروس، توصياته بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة إعمار العقارية عند قيمة عادلة مقدارها 6 جنيهات للسهم.

وأرجع فاروس، أسباب توصيته إلى مستويات الهوامش الإيجابية، وأداء المبيعات الرائع، إذ وصل صافي مبيعات 2017 إلى 10.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 29.6% سنويًا، وقوة مركز صافي النقدية، والحسابات المدينة الخارجة عن الميزانية بشكل ملحوظ، وعدم وجود التزامات على الأراضي، مضيفة أن سهم اعمار يمتلك احتمالية صعود بالاعتماد على ميزانية الشركة فقط، إذ أن صافي النقدية والحسابات المدينة المخصومة يشير إلى قيمة تبلغ 4.11 جنيه للسهم، وهي أعلى من السعر السوقي الحالى بنسبة 27.0%. أما صافي النقدية وحده، فيشكل 77.1% من القيمة السوقية الحالية للشركة.

وأوضح فاروس، أن  إيرادات الربع الثالث من عام 2018 تشير إلى زيادة سنوية وربعية، حيث شكلت الوحدات المُسلمة في مراسي نسبة 48.9%، وميفيدا 26.4 %، وأب تاون كايرو 24.7%، من إيرادات الربع الثالث لهذا العام، شأنه في ذلك شأن مجموعة الوحدات المسلمة في الربع الماضي.

وأضاف، أن لا يزال هامش مجمل الأرباح مستقرًا عند 44.8%، في حين استمر دخل التمويل في دعم صافي الأرباح الذي يُترجم إلى هامش صافي أرباح نسبته 61.5%،وازدادت الحسابات المدينة (بما في ذلك الحسابات المدينة الخارجة عن الميزانية) إلى 14.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2018، مرتفعة من 13.5 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، كما استمر صافي النقدية في تحقيق زيادة حتى وصل إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، مرتفعًا من 10.5 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني.

وأشار فاروس، إلى أن شركة إعمار مصر تحاول التوسع في بنك أراضيها من خلال التفكير في التوسع في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى ذلك، تسعي الشركة إلى توسيع محفظة الفنادق لديها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع أرباح "اعمار مصر" وتراجع "عامر" أبرز نتائج أعمال شركات البورصة

اخبار الاقتصاد

فاروس

اعمار مصر

بورصة




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة