فاروس تكرر توصياتها بزيادة الوزن النسبى لسهم إعمار عند قيمة عادلة 6 جنيهات

كتب ــ هانى الحوتى

كرر بنك الاستثمار فاروس، توصياته بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة إعمار العقارية عند قيمة عادلة مقدارها 6 جنيهات للسهم.

وأرجع فاروس، أسباب توصيته إلى مستويات الهوامش الإيجابية، وأداء المبيعات الرائع، إذ وصل صافي مبيعات 2017 إلى 10.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 29.6% سنويًا، وقوة مركز صافي النقدية، والحسابات المدينة الخارجة عن الميزانية بشكل ملحوظ، وعدم وجود التزامات على الأراضي، مضيفة أن سهم اعمار يمتلك احتمالية صعود بالاعتماد على ميزانية الشركة فقط، إذ أن صافي النقدية والحسابات المدينة المخصومة يشير إلى قيمة تبلغ 4.11 جنيه للسهم، وهي أعلى من السعر السوقي الحالى بنسبة 27.0%. أما صافي النقدية وحده، فيشكل 77.1% من القيمة السوقية الحالية للشركة.

وأوضح فاروس، أن إيرادات الربع الثالث من عام 2018 تشير إلى زيادة سنوية وربعية، حيث شكلت الوحدات المُسلمة في مراسي نسبة 48.9%، وميفيدا 26.4 %، وأب تاون كايرو 24.7%، من إيرادات الربع الثالث لهذا العام، شأنه في ذلك شأن مجموعة الوحدات المسلمة في الربع الماضي.

وأضاف، أن لا يزال هامش مجمل الأرباح مستقرًا عند 44.8%، في حين استمر دخل التمويل في دعم صافي الأرباح الذي يُترجم إلى هامش صافي أرباح نسبته 61.5%،وازدادت الحسابات المدينة (بما في ذلك الحسابات المدينة الخارجة عن الميزانية) إلى 14.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لعام 2018، مرتفعة من 13.5 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، كما استمر صافي النقدية في تحقيق زيادة حتى وصل إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، مرتفعًا من 10.5 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني.

وأشار فاروس، إلى أن شركة إعمار مصر تحاول التوسع في بنك أراضيها من خلال التفكير في التوسع في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى ذلك، تسعي الشركة إلى توسيع محفظة الفنادق لديها.