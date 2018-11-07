عميد إدارة أعمال الجامعة الأمريكية: الموارد البشرية "بترول" القرن الـ21

كتبت – منى ضياء

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الموارد البشرية هى "بترول القرن الـ21"، والمنافسة العالمية تتمثل فى الحصول على العقول المميزة حول العالم.

وأضاف كامل اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر يعقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: "ريادة الأعمال فى مصر: من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب للقارة الأفريقية"، أن ريادة الأعمال مرتبط بالشباب لأنهم من يخاطر، وقد تغير الأمر كثيرا مع الكم الهائل من التكنولوجيا والابتكار.

وأكد كامل وجود فرص هائلة فى مصر وأفريقيا بمجال ريادة الأعمال، وهناك إقبال على هذا النوع من العمل، ووجود احتياج كبير للتدريب والتطوير بقارة أفريقيا، ولكن التحديات كبيرة.

وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن البنوك لا تقبل على هذا النوع من التمويل، لأن عبء وإجراءات منح قرض لمشروع صغير هو نفسه الإجراء المطلوب لمنح قرض لمشروع كبير.

واستعرض خالد بشارة الشريك المؤسس لشركة أكسيليرو كابيتال، قصة نجاح شركة "لينك دوت نت" عام 1996 المقدمة لخدمات الإنترنت، وهى شركة ناشئة اشترتها موبينيل عام 2010 بقيمة 120 مليون دولار.