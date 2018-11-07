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طالب يشنق نفسه فى شجرة بالقرب من منزله لمرورة بحالة نفسية سيئة بقنا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:52 م
طالب يشنق نفسه فى شجرة بالقرب من منزله لمرورة بحالة نفسية سيئة بقنا انتحار - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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لقى طالب مصرعه، عصر اليوم الأربعاء، إثر قيامه بشنق نفسة على شجرة بالقرب من منزلة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، لمرورة بحالة نفسية.

 

وتلقى اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا يقيد بانتحار، "أ . م . ع"، يبلغ من العمر 17 عاماً، طالب، ومقيم بقرية النواهض التابعة لدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بعد قيامه بشنق نفسه بواسطة حبل فى إحدى الاشجار بداخل منزلهم



تم نقل الجثة لمستشفى أبوتشت المركزى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة رقم 6397 إدارى أبوتشت، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 


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