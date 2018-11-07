طالب بمدرسة الفارابي بدمنهور يصيب زميله بارتجااج في المخ

فريق المحافظات

اتهم ولى أمر الطالب أنس محمد عبد الموجود تلميذ بالتعدٍ على نجله وإصابته بجلطة وفقدان للبصر فى المحضر رقم ٢٨ أحوال بتاريخ 6/11/2018مركز دمنهور.

وتقدم محمد أحمد عبد الموجود ولي أمر الطالب أنس، بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إثر تعرض نجله لإصابة في الوجه نتيجة إعتداء زميل له بمدرسة الفارابي الخاصة بالصف الثاني الابتدائي لغات بدمنهور، بعصا حديدية وإصابته بتورم وإنتفاخ في العين اليسرى وارتجاج في المخ.

وقال ولي الأمر إنه فوجئ أثناء استلام الطفل أنس بإصابته، وعندما شكا إلى مدير المدرسة أخبره بترك رقم تليفونه لبحث الأمر، وفي اليوم التالي ذهب إلى المدرسة للاستفسار عن مسببات الواقعة، فوجئ بمدير المدرسة يتجاهل الواقعة.

وتابع ولي الأمر خلال شكواه إن الأوضاع بالمدرسة تزداد سوءا، وتلك الواقعة ليست الأولى مطالبا بتحويلها للإشراف الإداري من جانب وزارة التربية والتعليم.

وناشد ولي أمر أنس وزير التربية والتعليم ومحافظ البحيرة بالتدخل لإنصاف نجله المعتدى عليه ورد الحق له حفاظا على منظومة التربية قبل التعليم، وعدم ترك الفرصة للبلطجة التي تحكم المدارس في الآونة الأخيرة، وأودت بحياة طفلين في واقعة مشابهة.