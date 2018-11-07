ضبط 56 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 60 ألف جنيه غرامات بالغربية

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.

وأسفرت جهودها عن ضبط 56 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 338 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 229 مخالفة انتظار خاطئ وضبط 3 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 778 مخالفة مقابل تحصيل 60000 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.