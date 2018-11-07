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ضبط 4599 هاربين من أحكام وتحصيل 274814 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:52 ص
ضبط 4599 هاربين من أحكام وتحصيل 274814 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملة مرورية - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4599  هاربين من احكام، منهم 3240  حكم فى جنح الغرامات، و 1106 حكم فى جنح الحبس الجزئى و 176 حكم مستأنف، و 67 حكم فى مخالفات، وضبط 10 محكوم عليهم في جناية وتحصيل 274814 الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.
 
 
 

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