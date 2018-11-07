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ضبط 4599 هاربا من أحكام وتحصيل 274 ألفا و814 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:50 م
ضبط 4599 هاربا من أحكام وتحصيل 274 ألفا و814 جنيها فى حملة أمنية بالغربية ضبط متهمين
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4599 هاربا من أحكام، منهم 3240 حكم فى جنح الغرامات، و1106 أحكام  فى جنح الحبس الجزئى و 176 حكم مستأنف، و 67 حكم فى مخالفات، وضبط 10 محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 274 ألفا و814 جنيها غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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