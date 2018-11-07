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ضبط 3 موظفين بالدقهلية تواطأوا مع أشخاص لتمكينهم من بناء عقارات مخالفة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:41 ص
ضبط 3 موظفين بالدقهلية تواطأوا مع أشخاص لتمكينهم من بناء عقارات مخالفة عقارات مخالفة
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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ضبطت أجهزة الأمن موظفى أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بسبب التواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية غير مرخصة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى بالإدارات المحلية.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بشرق الدلتا) مفادها قيام موظفى أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة القانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "السيد. إ.ش" "مدير إدارة بمجلس المدينة ، و"محمد. أ.ا" فنى شئون هندسية بذات المجلس، و"محمد.ص.ط " فنى شئون هندسية بذات المجلس، وجميعهم مقيمين بالدقهلية، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع عدد من المواطنين بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون المشار إليه.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم لتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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عقارات مخالفة

الداخلية

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