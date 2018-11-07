ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من الحشيش فى الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية من ضبط ثلاثة عاطلين وبحوزتهم كمية من الحشيش .

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات إلى ضباط الإدارة بقيام ثلاثة عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة، وتم إعداد كمين لهم بناحية دائرة مركز أجا، وتم ضبط 3 عاطلين سبق اتهام أحدهم فى قضية آداب عامة بالمحافظة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.