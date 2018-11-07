ضبط 21 مهاجرا فيتناميا أثناء محاولتهم دخول بريطانيا بشكل غير شرعى

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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، ضبط 21 مهاجرا فيتناميا بمقاطعة (ساسكس) أثناء محاولتهم دخول البلاد داخل شاحنة تجميد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أنه تم ضبط سائق الشاحنة - رومانى الجنسية - ووجهت إليه تهم الإسهام فى محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني.

وتابعت الشبكة أن المهاجرين بصحة جيدة، وأن بينهم 11 طفلا تم تحويلهم إلى الرعاية الاجتماعية، فيما أجرت سلطات الهجرة مقابلات مع عدد من المهاجرين، وطلب من عدد آخر التواصل مع وزارة الداخلية حتى إتمام النظر فى قضيتهم وتم ترحيل آخرين من البلاد.