ضبط مستريح جديد استولى على مليون جنيه من ضحاياه في المحلة

كتب محمود عبد الراضي ـ مصطفى عادل

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من "عبد الحميد.ص" و6 آخرين، مقيمين بمحافظة القاهرة، بقيام "حازم م.ا" محاسب لدى إحدى الجمعيات للخدمات الاجتماعية ، مقيم في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية هارب من 4 أحكام، بالنصب والإحتيال على الشاكين، والإستيلاء منهم على مليون وتسعمائة وثلاثون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المنسوجات المستوردة ، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه لم يفى بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة, وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.