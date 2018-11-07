ضبط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بأسيوط.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط مفادها قيام "حمد.ى.م" 36 سنة، "سائق" سابق اتهامه فى قضية "سرقة" و"محمود.م.ف"، 29 سنة "ميكانيكى" سابق اتهامه فى 4 قضايا، بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بسرقتهما 3 سيارات، وتم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.