ضبط طن ألبان غير صالح للاستهلاك الآدمى بمركز بنى سويف

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين ببنى سويف وقسم مباحث التموين، اليوم من ضبط طن ألبان "1000 كيلو"، منزوعة الدسم وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، معبأة فى براميل بلاستيكية داخل مركز تجميع ألبان بمركز بنى سويف .

وضبطت الحملة التى ضمت عثمان سيد مدير عام التموين وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية ونادر شفيق مدير التجارة الداخلية، وعصمت حسن وكيل المديرية، 60 عبوة زيت فرامل مجهولة المصدر داخل محل زيوت ببندر بنى سويف، وذلك بمشاركة قوة يقودها عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين . وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق.