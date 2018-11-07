ضبط شخصين روجا المحررات الرسمية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لنظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج للمحررات الرسمية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم الحساب المسمى بـ"شهادات خبرة موثقة" بنشر مشاركات مفادها قدرته على تزوير شهادات خبرة موثقة للسفر خارج البلاد، وكذا قدرته على تزوير شهادات جامعية، وذلك نظير مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "على. س.أ "حاصل على بكالوريوس هندسة"،مواليد 1988، ومقيم بمدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة، و"هشام.أ.ع" مواليد 1993"بكالوريوس علوم وتربية" ومقيم بذات الناحية.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهمين وضبطهما بمحل إقامتهما، بالفحص والتفتيش تم ضبط 2 جهاز هاتف محمول - جهاز لاب توب - طابعة ألوان، وبفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، والعديد من المحادثات يقوم فيها المتهمين بالإتفاق على تزوير شهادات خبرة لأشخاص مختلفة مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.

كما تبين وجود 7 شهادات خبرة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة كامله البيانات و4 بيان نجاح لشهادة التعليم الأساسى بأسماء مختلفة منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة و5 بيان نجاح ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وأختام لجهات تعليمية مختلفة.

وباستكمال الفحص تبين وجود صور لخاتم شعار الجمهورية متمثله فى عدد من الجهات الحكومية.

بمواجهة المتهمين المذكورين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول قيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات قطاع الأعمال مما سهل له فرصة الحصول على النماذج المضبوطة المدموغة بخاتم شعار الجمهورية، وقام بمعالجتها إلكترونيا لإعادتها للاستخدام فى تزوير الشهادات المشار اليها وقيام الثانى بالتواصل هاتفيا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى للترويج والاتفاق مع الراغبين فى الحصول على محررات مزورة نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها والتقابل معهم لتقاضيها،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.