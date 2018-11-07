video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين روجا المحررات الرسمية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:03 م
ضبط شخصين روجا المحررات الرسمية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المتهمين
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لنظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج للمحررات الرسمية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم الحساب المسمى بـ"شهادات خبرة موثقة" بنشر مشاركات مفادها قدرته على تزوير شهادات خبرة موثقة للسفر خارج البلاد، وكذا قدرته على تزوير شهادات جامعية، وذلك نظير مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "على. س.أ "حاصل على بكالوريوس هندسة"،مواليد 1988، ومقيم بمدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة، و"هشام.أ.ع" مواليد 1993"بكالوريوس علوم وتربية" ومقيم بذات الناحية.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهمين وضبطهما بمحل إقامتهما، بالفحص والتفتيش تم ضبط 2 جهاز هاتف محمول - جهاز لاب توب - طابعة ألوان، وبفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، والعديد من المحادثات يقوم فيها المتهمين بالإتفاق على تزوير شهادات خبرة لأشخاص مختلفة مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.

 كما تبين وجود 7 شهادات خبرة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة كامله البيانات و4 بيان نجاح لشهادة التعليم الأساسى بأسماء مختلفة منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة و5 بيان نجاح ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وأختام لجهات تعليمية مختلفة.

وباستكمال الفحص تبين وجود صور لخاتم شعار الجمهورية متمثله فى عدد من الجهات الحكومية.

 بمواجهة المتهمين المذكورين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول قيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات قطاع الأعمال مما سهل له فرصة الحصول على النماذج المضبوطة المدموغة بخاتم شعار الجمهورية، وقام بمعالجتها إلكترونيا لإعادتها للاستخدام فى تزوير الشهادات المشار اليها وقيام الثانى بالتواصل هاتفيا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى للترويج والاتفاق مع الراغبين فى الحصول على محررات مزورة نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها والتقابل معهم لتقاضيها،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الشرطة فى خدمة المرضى.. الداخلية تعالج مئات المواطنين وتصرف الأدوية بالمجان.. قوافل طبية تجوب القرى والنجوع لعلاج الفقراء.. حقوق الإنسان بالبرلمان: اللواء محمود توفيق وزير داخلية برتبة "إنسان"

الداخلية: انفجار اسطوانة بوتاجاز بمحلين بالمحلة وانهيار جزئي دون إصابات

تزوير محررات رسميه

تزوير

اخبار الحوادث

اخبار الداخليه

الداخليه




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة