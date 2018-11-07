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ضبط سيدتان وعاطل هاربين من حكم بالسجن المؤبد فى شبين القناطر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:59 م
ضبط سيدتان وعاطل هاربين من حكم بالسجن المؤبد فى شبين القناطر حبس
كتبت - نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر، القبض على سيدتين وعاطل، هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بضبط كلا من "وليد. م" 35سنه، عاطل  ومقيم كفر شبين – دائرة المركز.. المحكوم عليه فى القضية رقم 29248 لسنة 2015م جنايات المركز – قتل، كلى 6692 لسنة 2015م، بالسجن المؤبد.

و"كريمة. م" 37سنه،ومقيمه كفر شبين – دائرة المركز، المحكوم عليه فى القضية رقم 29248 لسنة 2015م جنايات المركز – قتل، كلى 6692 لسنة 2015م، بالسجن المؤبد.

و"ناهد. م" 39سنه، ومقيمه كفر شبين – دائرة المركز .. المحكوم عليه فى القضية رقم 29248 لسنة 2015م جنايات المركز – قتل، كلى 6692 لسنة 2015م، بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، اسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية  من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء، فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها.

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة ووبنها والخصوص وشبين القناطر وأسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 900 جرام حشيش و90 جم فودو، و600 جم أستروكس، 180جم بانجو وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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