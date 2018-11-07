video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط خمسة أشخاص بالإسكندرية لشروعهم فى قتل شخص

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:57 م
ضبط خمسة أشخاص بالإسكندرية لشروعهم فى قتل شخص حبس
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية من ضبط 5 أشخاص لشروع فى قتل أحد الأشخاص .

فقد وردت معلومات لقطاع  الأمن العام تنسيقاً مع إدارة البحث الجنائى بمديرية  أمـــن الإسكندرية مفادها قيام حميدو .إ.ح28 " سنة عاطل" سبق إتهامه فى (7) قضايا "إستعراض قوة، سرقة، إحداث عاهة ، مشاجرة" بالإتفاق مع حمد.ع.ش 25 سنة عامل مؤمن. ر.إ23 سنة ، عاطل سبق إتهامه فى (8) قضايا "مخدرات ، سلاح أبيض ، أقراص مخدرة "،محمود. س. م  20 سنة  عاطل سبق إتهامه فى (10)  قضايا "سلاح أبيض ، مشاجرة "، عادل. خ. س 35 سنة عامل مصطفى. هـ.أ 23 سنة عامل ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم

 بالتعدى على محمد .ح. م 20 "سنة سائق"، ومُقيم بدائرة القسم بقصد إزهاق روحه، وأنه إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه لسابقة تعدى المذكور عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم  قبل إتمام مخططهم الإجرامى ، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، 20 طلقة من ذات العيار، طبنجة "مُحدث صوت ، 19 طلقة صوت ، 5 قطع أسلحة بيضاء "مطواة ، سيف ، 3 سكين ، وبمواجهتهم إعترفوا بما أكدته التحريات..تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين فى حادث انقلاب سيارة غرب الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة