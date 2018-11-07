ضبط خمسة أشخاص بالإسكندرية لشروعهم فى قتل شخص

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية من ضبط 5 أشخاص لشروع فى قتل أحد الأشخاص .

فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام تنسيقاً مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمـــن الإسكندرية مفادها قيام حميدو .إ.ح28 " سنة عاطل" سبق إتهامه فى (7) قضايا "إستعراض قوة، سرقة، إحداث عاهة ، مشاجرة" بالإتفاق مع حمد.ع.ش 25 سنة عامل مؤمن. ر.إ23 سنة ، عاطل سبق إتهامه فى (8) قضايا "مخدرات ، سلاح أبيض ، أقراص مخدرة "،محمود. س. م 20 سنة عاطل سبق إتهامه فى (10) قضايا "سلاح أبيض ، مشاجرة "، عادل. خ. س 35 سنة عامل مصطفى. هـ.أ 23 سنة عامل ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

بالتعدى على محمد .ح. م 20 "سنة سائق"، ومُقيم بدائرة القسم بقصد إزهاق روحه، وأنه إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه لسابقة تعدى المذكور عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم قبل إتمام مخططهم الإجرامى ، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، 20 طلقة من ذات العيار، طبنجة "مُحدث صوت ، 19 طلقة صوت ، 5 قطع أسلحة بيضاء "مطواة ، سيف ، 3 سكين ، وبمواجهتهم إعترفوا بما أكدته التحريات..تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .