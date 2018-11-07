صور.. مشاجرة خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع بشتيل فى الجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

شنت أجهزة مدينة أوسيم بالجيزة، حملة مكبرة برئاسة الدكتور ياسر فرج رئيس مركز ومدينة أوسيم، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات بمنطقة بشتيل، والرقابة على المحال والمقاهى وتوسعة الأرصفة.

وقال الدكتور ياسر فرج رئيس مدينة أوسيم، إن الحملة استمرت ليومين متتاليين، وأسفرت عن غلق أكثر من 24 مقهى مخالفة وتحرير ما يقرب من 160 محضرا متنوعا وغلق وإشغال طريق، كما تم رفع كميات كبيرة من الكراسى وعدد المقاهى المخالفة وإيداعها بمخزن الضبطيات، مشيرا إلى أن من بين المقاهى المخالفة مقهى يسمح بالتدخين للأطفال.

وشهدت الحملة مشادة وتشابك بالأيدى بين أصحاب المقاهى وأفراد من الحملة، اعتراضا على غلق المقاهى رغم مخالفتها، حيث أكد رئيس المدينة أن الحملة مستمرة على المخالفين حتى يتم الإلتزام من الجميع، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى هو حماية الشوارع من التعديات وضبط المخالفين وتطبيق القانون.