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صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بالمحمودية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:16 م
صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بالمحمودية مدير أمن البحيرة يتفقد مراكز الشرطة
البحيرة – فريق المحافظات
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تفقد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، مركز المحمودية للإطمئنان على الحالة الأمنية والوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة كل ما يخل بالأمن العام.

وشملت جولة مدير أمن البحيرة مركز شرطة المحمودية، ونقطة شرطة فيشا وقسم مرور المحمودية، كما تفقد اللواء الخدمات والأقوال الأمنية بنطاق المركز، والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة.

وشدد على ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى السلبيات التى من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات، كما طالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

 

مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية (1)
مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية

 

مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية (2)
مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية 

 

مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية (3)
مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية

 

مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية (4)
مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية

 

مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية (5)
مدير أمن البحيرة يتفقد الأقوال الأمنية

 


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