صور.. محافظ أسوان يعلن إقامة منطقة خدمات بمشروع الطاقة الشمسية

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن أنه من المخطط إقامة منطقة خدمات متكاملة مواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان من ضمنها إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتخريج الطلاب فى مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية المستخدمة فى إقامة المحطات.

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ بـ"أندرياس أدريان" مدير مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألمانى GIZ و"كارمن كوجلة" مسئولة التنمية بالوكالة وعاطف عبد الملاك نائب مدير المشروع ، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام وسطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان ، بجانب مديرى التربية والتعليم والقوى العاملة.

وأثناء الإجتماع أكد اللواء أحمد إبراهيم، على أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم وخاصة قطاع التعليم الفنى للتوسع فى فتح فصول الطاقة الشمسية، على مستوى المحافظة والتى وصلت إلى 17 فصل منها 11 فصل تم إفتتاحهم العام الدراسى الماضى ببنبان بدراو والرمادى بإدفو، بالإضافة إلى 6 فصول تم افتتاحها العام الدراسى الحالى بنصر النوبة وكوم أمبو وأسوان بواقع 2 فصل لكل إدارة، لافتًا إلى تضاعف أعداد الطلاب المدرجين فى التعليم المزدوج ليصلوا إلى 1750 طالبا موزعين على 29 تخصص منها تخصصات جديدة لصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمصنعى كيما والسبائك الحديدية والسكر بإدفو.

ومن جانبه قدم أندرياس أدريان شكره لمحافظ أسوان على التعاون المثمر مع الوكالة، وخاصة فى ظل اهتمامها بوضع إستراتيجية خاصة للتعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى لتأهيل الشباب الأسوانى للعمل فى المجالات المختلفة وخاصة الطاقة الشمسية.

وأوضح عاطف عبد الملاك بأنه تم تخريج 15 متدرب بمشروع الطاقة الشمسية، فيما سيتم بدء التدريب لعدد 30 من المهندسين المتخصصين وأيضًا الفنين فى التعليم المزدوج بهذا المجال خلال الأسبوع المقبل، وهو الذى يعكس إرتباط برامج التدريب والتعليم بسوق العمل بشكل مباشر لتخريج كوادر شبابية مؤهلة ومدربة بشكل متكامل ، مؤكدًا على أنه تم توقيع برتوكول تعاون أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، تم بموجبه تقديم دعم 129 مليون جنيه لقطاع التعليم المزدوج من أجل تطوير 50 مدرسة لهذا المجال الحيوى منها مدارس بمحافظة أسوان.

وفى السياق نفسه، أشار سطوحى مصطفى بأن مشروع تحسين التعليم المزدوج الذى تنفذه جمعية المستثمرين مع الجانب الألمانى، وبالتعاون مع إدارة التعليم الفنى بالتربية والتعليم سيساهم فى خفض نسبة البطالة ودعم المنشآت الصناعية بالعمالة المؤهلة، حيث تم التنسيق مع مديرتى القوى العاملة والموارد المائية والرى، بجانب شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء فى تدريب العلميين والفنيين للوصول إلى جودة التدريب سواء فى الفصول أو هذه المنشآت حتى يناير 2019.



جانب من الاجتماع



حديث المحافظ مع وفد الوكالة الألمانية