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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:57 ص
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صور ..شرطة خيالة مديرية أمن القاهرة تستقبل طلاب مدرسة وأخرى لذوى الإعاقة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:57 ص
صور ..شرطة خيالة مديرية أمن القاهرة تستقبل طلاب مدرسة وأخرى لذوى الإعاقة شرطة الخيالة بمديرية أمن القاهرة تستقبل طلاب مدرسة
كتب :محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتنظيم زيارة لطلاب مدرستى التربية الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع، مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية لإدارة شرطة الخيالة بالمديرية حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروض لمهارات ركوب الخيل المختلفة، وذلك بهدف الإطلاع على دور رجال الشرطة فى تأمين وحماية المواطنين، ودور الإدارات النوعية والمتخصصة بجهاز الشرطة.

 كما تم توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب، وقد لاقت الزيارة استحسانا من الطلاب والقائمين على الزيارة.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لكافة القطاعات الأمنية من خلال توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين ولاسيما طلاب المدارس والنشء صغير السن كونهم أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل.

 

شرطة الخيالة بمديرية أمن القاهرة تستقبل طلاب مدرسة (1)
 

شرطة الخيالة بمديرية أمن القاهرة تستقبل طلاب مدرسة (2)
 

شرطة الخيالة بمديرية أمن القاهرة تستقبل طلاب مدرسة (3)
 

 


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