صور.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالساحل فى القاهرة

شن حى الساحل، شمال القاهرة، حملة مكبرة بقيادة الدكتور مجدى شريف، رئيس الحى، والمقدم إيهاب المعزاوى قائد شرطة المرافق بالمنطقة الشمالية، لرفع الإشغالات بشارع تفتيش الرى بمنطقة أغاخان.

وأسفرت الحملة عن رفع كمية كبيرة من الإشغالات وإزالة تندات ورفع إشغالات الأكشاك وإخلاء الرصيف للمارة، وتم مصادرة كافة الإشغالات الموجودة وإيداعها بمخزن الحى.

من جانبه أكد الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، أن الحملات مستمرة لرفع الإشغالات يوميا وتطهير الأرصفة للمشاه، مؤكدا أن الحملة استكمالا للحملات التى تم تنفيذها على إشغالات الكافيهات، وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وبدوره أكد المقدم إيهاب المعزاوى قائد شرطة المرافق بالمنطقة الشمالية ان اللواء هشام أبو النصر قائد شرطة المرافق بالقاهرة وجه بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والعمل على فتح الشوارع لمنع توقغ المرور.